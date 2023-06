Titelhouder Swiatek treft Muchova in finale Roland Garros na totale ineenstorting Sabalenka

Aryna Sabalenka zal slecht slapen vannacht. De Belarussische verloor de halve finale van Roland Garros door een totale ineenstorting nadat ze een matchpoint had verspeeld. Karolina Muchova staat na ruim drie uur spelen (7-6 (5), 6-7 (5), 7-5) zondag in de finale in Parijs. Daarin speelt de Tsjechische nummer 43 van de wereld tegen titelhouder Iga Swiatek. De Poolse nummer 1 van de wereld rekende in twee sets af met de Braziliaanse verrassing Beatriz Haddad Maia (6-2, 7-6 (7)) en gaat voor de derde keer in vier jaar strijden om de titel. Blessureleed "Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar ik ben zo blij", stamelde Muchova, die in haar carrière vaak gekweld werd door blessureleed. Nu ze topfit is, laat ze zien dat ze het de beste speelsters van de wereld moeilijk kan maken. Al was het toch ook Sabalenka die het weggaf. Sabalenka kreeg op 5-3 en 40-30 een matchpoint, maar maakte dat punt niet. Elf van de twaalf daaropvolgende punten gingen naar de Tsjechische. Muchova brak terug voor 5-4, maakte er 5-5 van en brak vervolgens de wankelende Sabalenka opnieuw voor 6-5. Met een lovegame stelde ze een finaleplaats veilig.

Karolina Muchova - AFP

Al de hele dag ging niet vanzelf bij de Belarussische nummer twee van de wereld, die begin dit jaar in Australië de eerste grandslamzege uit haar carrière behaalde. Dat was een langverwachte zege, een opluchting vooral, eindelijk rekende ze af met de demonen uit het verleden, met het falen op momenten dat ze het moest laten zien. Donderdag leek het of die demonen terug waren op het Court Philippe-Chatrier. In de eerste set kon Sabalenka, met een 0-30 voorsprong bij een 3-4 stand, niet doordrukken. Sterker nog, Muchova won die achtste game nog en brak de Belarussische vervolgens voor 5-4. Sabalenka brak wel nog direct terug, maar verloor uiteindelijk set één na twee nietsontziende backhands langs de lijn van Muchova. Sabalenka hield in de tie-break van de tweede set, waarin ze snel een break te pakken had en direct weer weggaf, het hoofd wel koel. Al sloeg ze op het eerste setpunt bij 6-4 in de tie-break nog een dubbele fout. Vier punten in vier games In de beslissende set drie had Sabalenka alles onder controle. De Belarussische was de eerste in het duel die een break ook daadwerkelijk verzilverde door direct haar eigen servicegame te houden. Het werd 5-3 en op 40-30 serveerde ze voor een plek in de finale. En toen lukte er vrijwel niets meer. Sabalenka maakte nog maar vier punten, verloor vier games op rij, waaronder twee servicegames, en zag Muchova geen fout meer maken. Sabalenka gaat gedesillusioneerd naar huis, de Tsjechische gaat naar de finale.

Iga Swiatek plaatst zich voor haar derde finale op Roland Garros - EPA