Canada en oosten VS zuchten onder rook bosbranden, smog bereikt ook Noorwegen

New York heeft vandaag de meest vervuilde lucht van alle wereldsteden. Een Amerikaanse index voor luchtkwaliteit laat zien dat de lucht in veel steden in de staten New York, Pennsylvania, Maryland en Delaware gekwalificeerd wordt als 'ongezond' en zelfs 'gevaarlijk'. In Toronto en de Canadese hoofdstad Ottawa is de skyline nauwelijks nog te zien. Mondkapjes uit coronatijd zijn weer terug in het straatbeeld.

Voor de tweede dag op rij zijn grote steden in het oosten van de Verenigde Staten gehuld in een oranje nevel. De rook van bosbranden in Canada trekt over een groot deel van het Noord-Amerikaanse continent en delen van Mexico. Op sommige plekken is de luchtkwaliteit slechter dan gisteren.

Gezondheidsautoriteiten in de VS adviseren mensen om zoveel mogelijk binnen te blijven. De buitenlucht inademen kan tot ademhalingsproblemen leiden vanwege de grote hoeveelheden fijnstof in de lucht. "Je moet niet buiten een ommetje gaan maken. Je moet geen rondje lopen met de kinderwagen. Dat is niet veilig", aldus de gouverneur van de staat New York.

In Washington D.C. lijkt de situatie te verslechteren, schrijven Amerikaanse media. De rook is zichtbaarder en je ruikt hem meer, beaamt de burgemeester van de stad. "Dit probleem zal waarschijnlijk erger worden richting vrijdag. We drukken inwoners op het hart om voorzorgsmaatregelen te nemen."

In meerdere staten zijn op grote schaal sportwedstrijden en buitenactiviteiten afgelast. Scholen houden leerlingen binnen. Op Broadway in New York werden gisteravond meerdere theatervoorstellingen geschrapt.

Ook het vliegverkeer heeft last van de vervuilde lucht. Op de vliegvelden LaGuardia en Newark en in Philadelphia kunnen minder vliegtuigen landen vanwege het slechte zicht.

Komende dagen weinig verbetering

In Canada woeden zo'n 400 branden die bijna 4 miljoen hectare bos in de as hebben gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De VS heeft 600 brandweermannen en materieel naar Canada gestuurd om de noorderburen te assisteren bij bluswerkzaamheden. Ook Zuid-Afrika levert brandweerlieden.

Het lijkt er niet op dat er snel de nodige regen komt om de branden te helpen doven. "Tot aan het weekend biedt de weerssituatie weinig verbetering", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. "In de loop van zaterdag en op zondag kan er in de gebieden waar de branden zijn iets van regen vallen, maar niet substantieel. Over de grens, rond New York, lijkt er volgende week wel meer regen aan te komen. Als dat gebeurt zijn ze in principe even van de rook af."

De wind verspreidt de rook uit Noord-Amerika inmiddels ook via Groenland en IJsland naar het noorden van Europa. De Noorse autoriteiten verwachten dat de rook vandaag het land bereikt. Gezondheidsrisico's zijn er vooralsnog niet, meldt het Noorse onderzoeksinstituut voor klimaat en milieu NILU. "We kunnen waarschijnlijk wat van de rook zien en ruiken. Maar de deeltjes in de vervuilde lucht zijn hier in Noorwegen niet groot genoeg om schadelijk te zijn."