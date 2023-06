Alles wijst erop: Oekraïens offensief wordt steeds intensiever

De Oekraïense legertop wil er tegenover persbureau Reuters niets over zeggen. "We hebben dit soort informatie niet. En we reageren niet op anonieme bronnen", stelt een woordvoerder van de generale staf.

Ook Rusland zegt dat de Oekraïense aanvallen ten zuiden van Zaporizja zijn toegenomen, maar defensieminister Sjojgoe beweert dat een omvangrijke aanval is afgeslagen. Daarvoor worden geen bewijzen geleverd. President Poetin is er volgens Russische media over geïnformeerd.

Er worden nu veel meer gevechten gemeld bij het front ten zuiden van de stad Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. En in de aanvoerlijnen erachter worden fors meer explosies gemeld. Als Oekraïne hier weet door te breken, dan wordt de landverbinding tussen Rusland en de Krim doorbroken. Maandag bleek al dat er meer beweging aan het front is.

Verschillende Amerikaanse media schrijven op basis van Oekraïense functionarissen dat het langverwachte tegenoffensief is begonnen. The Washington Post citeert vier anonieme bronnen binnen het leger, en tegen ABC News zeggen twee bronnen, onder wie een bron dicht bij president Zelensky, dat "een actieve fase van het Oekraïense tegenoffensief" gaande is. Ook NBC News en de Britse zakenkrant FT berichten erover.

Buitenlandredacteur Chiem Balduk:

"Al dagen gonst het van geruchten en berichten over het Oekraïense tegenoffensief. De oproep van de Oekraïense strijdkrachten om rustig te blijven en geen informatie over gevechten te delen, lijkt te werken. Er verschijnen nauwelijks foto's of video's vanaf het front. Wel meldden getuigen in het bezette deel van Oekraïne de afgelopen dagen veel explosies, wat duidt op gerichte Oekraïense aanvallen op de aanvoerlijnen. Vannacht was het zeer onrustig, beschrijven bewoners in de regio.

Als de berichten kloppen, begint de Oekraïense aanval precies op de locatie waar Rusland het meest beducht was op een tegenoffensief. De Russische claim dat de aanval is afgeslagen, is voorspelbaar. Dat is de standaardreactie wanneer Oekraïne in het offensief is.

Ook militair analisten zagen hier goede kansen voor de Oekraïners. Ten zuiden van Zaporizja hebben de Russen de afgelopen maanden uitgebreide verdedigingslinies opgezet. Nu is het nog afwachten of dit inderdaad de hoofdaanval van het tegenoffensief zal zijn, of dat Oekraïne uiteindelijk toch een grote troepenmacht elders aan het front laat verschijnen."