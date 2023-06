Venus Williams bij tennistoernooi Rosmalen: 'Niemand is blijer om hier te zijn dan ik'

Niet alleen de organisatie van het Libéma Open maakt zich op voor het tennistoernooi dat zaterdag in Rosmalen van start gaat. Ook blikvanger Venus Williams is er klaar voor, vertelt ze aan Omroep Brabant.

De oudste van de twee Williams-zussen wordt volgende maand 43 en is al bijna dertig jaar actief in het mondiale toptennis. Zeven keer won ze een grandslamtoernooi, drie keer pakte ze aan de zijde van haar zus Serena olympisch goud en ze mocht zich elf weken de beste van de wereld noemen.

Williams mag meedoen aan het Libéma Open omdat ze een zogenoemde wildcard kreeg van de organisatie. Door blessureleed speelt ze sinds januari niet meer en is ze afgezakt naar plek 701 op de wereldranglijst. Volgens kenners zou de tennisster nog best een eind kunnen komen, aangezien ze haar beste spel uit haar carrière liet zien op snelle grasbanen.

'Ik moet het verdienen'

Meerdere uitnodigingen voor talkshows sloeg ze af, maar voor een verslaggever van Omroep Brabant had Williams wel even tijd. "Niemand is blijer om hier te zijn dan ik", zegt Williams. "Maar ik ben hier natuurlijk niet alleen om blij te zijn. Ik ben hier om het publiek leuk en goed tennis te laten zien. En mezelf natuurlijk."

Dat het Libéma Open lukte Venus Williams naar Rosmalen te halen, is een grote stunt. En die is niet onopgemerkt gebleven bij het publiek. Veel liefhebbers hopen komende week een glimp van haar te kunnen opvangen. Voor Williams zelf is het ook een bijzonder moment, onder andere omdat ze nog niet eerder in Nederland had gespeeld. "Het is mijn eerste keer hier. En eerste keren zijn altijd speciaal!"

Ze vertelt dat ze vanochtend voor het eerst sinds lange tijd weer op gras had gespeeld. "Vanochtend heb ik mijn voeten vies gemaakt op het gras en de banen zijn geweldig. Het is voor het eerst dat ik op gras speel sinds een jaar", zegt ze. "Ik zou hier graag willen winnen. Maar andere spelers willen het ook, dus ik moet het verdienen."