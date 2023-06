Komst Messi geeft MLS een boost: 'Alsof Michael Jordan in Nederland gaat basketballen'

Kortom, het nieuws dat niemand minder dan Lionel Messi binnenkort zijn kunsten gaat vertonen in de Major League Soccer, de professionele voetbalcompetitie in de Verenigde Staten, is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ingeslagen als de spreekwoordelijke bom. De Argentijn, die het na twee seizoenen wel gezien heeft bij Paris Saint-Germain, gaat zijn loopbaan vervolgen bij Inter Miami.

"Ze weten amper waar ze het zoeken moeten hier", verwoordt Maarten Paes, voormalig doelman van NEC en FC Utrecht, de stemming in voetbalminnend Amerika. "Je zou het kunnen vergelijken met Michael Jordan die in Nederland komt basketballen."

Messi sluit aan bij het rijtje illustere namen die de Amerikaanse voetbalcompetitie in het verre en ook nabije verleden zijn komen verrijken. Denk aan Pele, Franz Beckenbauer, Johan Cruijff, Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney. Maar als zevenvoudig wereldvoetballer van het jaar en sinds amper zes maanden heersend wereldkampioen, spant de Argentijn, die later deze maand zijn 36ste verjaardag viert, toch wel de kroon.

"Fantastisch nieuws", bevestigt de 25-jarige Paes, die met FC Dallas in de MLS uitkomt. "Sinds ik hier anderhalf jaar geleden ben aangekomen, groeit de competitie als kool. En dit is weer een nieuwe boost. Ik zag de ticketprijzen al voorbijkomen van zijn eerste wedstrijden. Nou, die rijzen de pan uit."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Club Internacional de Fútbol Miami zag in 2018 het levenslicht dankzij Beckham, die bij zijn komst in 2007 naar de MLS had bedongen dat hij voor relatief weinig geld (een kleine 25 miljoen euro) een club zou mogen beginnen. Hij vond in Jorge en José Mas, in Florida geboren broers van Cubaanse komaf, twee vermogende mede-eigenaren.

Als de contractbesprekingen naar wens verlopen, zal Messi per 1 juli verbonden zijn aan Inter Miami, waarvan David Beckham, die zelf in 2007 Real Madrid voor LA Galaxy verruilde, voorzitter en mede-eigenaar is. En dan kan tijdens de Leagues Cup, een competitie voor clubs uit de VS en Mexico, Paes zomaar oog in oog komen te staan met de man die hij alleen van de tv kent. "Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit", beseft de Nijmegenaar maar al te goed.

Barcelona was de club waar Messi, die zeventien seizoenen bij de Catalaanse club voetbalde en daar tien landstitels veroverde en vier keer de Champions League won, graag was teruggekeerd. Zijn oude liefde kon zijn komst echter financieel niet rondkrijgen en aan een andere Europese club moest 'La Pulga' (De Vlo) even niet denken.

Waarschijnlijk zal het dan ook niet bij het aantrekken van Messi blijven en liggen er meer versterkingen in het verschiet. Zo schijnt ook zijn vriend en voormalige Barcelona-kompaan Sergio Busquets in gesprek te zijn met de club. De shirts met rugnummer 10 en 5 liggen naar verluidt al klaar voor het duo.

Dat zal mede te maken hebben met de bescheiden rol die The Pinks spelen in de competitie. Met elf nederlagen en slechts vijf zeges staat Miami, waar de 32-jarige doelman Nick Marsman (onder andere oud-FC Twente en -Feyenoord) met de rol van reserve genoegen moet nemen, momenteel vijftiende en laatste in de Eastern Conference.

De broers noemden al snel Messi hun ultieme doel. Hij zou Inter Miami, dat in 2020 zijn eerste MLS-wedstrijd afwerkte, meer onder de aandacht moeten brengen. Ook in Miami zelf, waar de basketballers van Heat, op dit moment verwikkeld in een hevige strijd om de NBA-titel, de honkballers van de Marlins, de American-footballers van de Dolphins en de ijshockeyers van de Panthers qua populariteit de voetbalclub nog altijd naar de kroon steken.

Zijn keuze voor Inter Miami deed Barcelona-voorzitter Joan Laporta enigszins badinerend verzuchten Messi's beslissing te begrijpen en te respecteren "om te willen strijden in een competitie met minder eisen, verder weg van de schijnwerpers en de druk waaraan hij de afgelopen jaren is blootgesteld."

Dat Miami hem meer bekoort dan de zandbank in het Midden-Oosten is overigens geen verrassing. Messi kwam er al regelmatig met zijn gezin en bezit in die contreien een appartement - waarvoor hij in 2019 4,6 miljoen euro neertelde - en de hele negende verdieping van een luxe woontoren, die hem twee jaar terug 6,7 miljoen euro kostte. De familieman, die zijn drie jonge zoons liever ziet opgroeien in de VS dan in Saoedi-Arabië, weet derhalve wat daar te beleven valt.

Mede dankzij Apple, dat de uitzendrechten voor de MLS bezit en een vierdelige documentaire over Messi in petto heeft, en sportmerk Adidas, kon Miami wel in zee gaan met de wereldkampioen, die bovendien niet voor het onderste uit de kan gaat. Anders had hij wel gekozen voor de paar honderd miljoen euro die in Saoedi-Arabië voor hem klaarlagen.

Maar naar die spotlights hunkert het Amerikaanse voetbal, dat met het binnenhalen van de Copa América van volgend jaar en het samen met Canada en Mexico georganiseerde WK van 2026 al een belangrijke slag heeft geslagen, nu juist.

Snelst groeiende topvoetbalcompetitie

De MLS is niet alleen de snelst groeiende topvoetbalcompetitie ter wereld, op de ranglijst van gemiddelde toeschouwersaantallen neemt het mondiaal gezien de zesde plaats in. Men is dan ook verguld met de naderende entree van de wereldster, al levert het voor 18.000 toeschouwers geschikte DRV PNK Stadium in het nabije Fort Lauderdale, waar Inter Miami speelt, een bescheiden bijdrage.

"Het doet een beetje denken aan Beckham toen hij hier kwam", reageerde Nashville-verdediger Walker Zimmerman, een vaste waarde van het Amerikaanse nationale team. "Je ziet hoe de competitie is veranderd in de vijftien jaar sinds hij aankwam. En hopelijk zien we over vijftien jaar dat door de komst van Messi de competitie opnieuw is gegroeid. Ik vind het in ieder geval geweldig."

Zijn Duitse teamgenoot Hany Mukhtar, vorig seizoen de topscorer in de MLS met 23 doelpunten, kan dat alleen maar onderschrijven. "Het is een enorme overwinning voor iedereen die bij de MLS betrokken is. Ik denk dat het veel zegt over de competitie hier: dat het groeit."