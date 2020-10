Voetballers San Diego Loyal lopen van het veld na 'homofoob scheldwoord'

Voor San Diego Loyal was de maat vol, tijdens de wedstrijd tegen Phoenix Rising. Collin Martin zou diep in de blessuretijd van de eerste helft homofobe scheldwoorden naar zijn hoofd geslingerd hebben gekregen, dus stapte San Diego van het veld.

Een week voor het vermeende incident werd een andere speler van de Loyal, Elijah Martin, al racistisch bejegend door Omar Ontiveros van het tweede team van LA Galaxy. Ontiveros kreeg hiervoor een schorsing van zeven wedstrijden en werd ontslagen door de Galaxy.

San Diego Loyal en Phoenix Rising hadden voor de wedstrijd afgesproken dat in de 71ste minuut een spandoek zou worden getoond met daarop 'I will act, I will speak', oftewel 'Ik zal handelen, ik zal me uitspreken'. Die uitspraak verwijst naar het racisme dat Martin had moeten doorstaan.

Loyal-trainer Donovan legde uit dat zijn ploeg vond dat ze ook naar die woorden moest handelen, waarna de club dus het veld verliet.