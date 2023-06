Weeshuis in Khartoem geëvacueerd waar tientallen kinderen zijn overleden

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn zo'n 300 kinderen uit een weeshuis geëvacueerd. In de afgelopen maanden zijn tientallen kinderen overleden in het opvanghuis. Door het opgelaaide geweld in de hoofdstad zaten ze opgesloten.

Het Internationale Rode Kruis heeft de kinderen die het overleefd hebben geëvacueerd met een konvooi. Dat kon nadat ze veiligheidsgaranties hadden gekregen van de vechtende partijen. Vanwege de veiligheid was het niet mogelijk om de kinderen eerder uit het weeshuis weg te halen.

De kinderen, tussen de een en vijftien jaar oud, zijn naar een veiliger locatie gebracht buiten de hoofdstad. Ook de medewerkers zijn geëvacueerd.

Babyvoeding en medicatie

Zeker 70 kinderen zijn in het weeshuis overleden, onder wie tientallen baby's, melden verschillende internationale media. Er is geen officieel dodental naar buiten gebracht door het bestuur van het weeshuis.

De kinderen zijn overleden door ondervoeding, uitdroging en infecties, zegt een arts die verbonden is aan het weeshuis. Door de zware gevechten in de hoofdstad konden de meeste medewerkers niet naar de locatie komen. Ook konden de medewerkers niet aan eten, babyvoeding en medicatie komen. Voor het uitbreken van het conflict werden zo'n 400 kinderen in het tehuis opgevangen.

Humanitaire crisis

In april braken hevige gevechten uit tussen de militie RSF en het regeringsleger. Sindsdien gaat de strijd onverminderd door, waardoor er nauwelijks humanitaire hulp gegeven kan worden. De strijdende partijen hebben al meerdere keren een wapenstilstand afgekondigd, maar die afspraken worden steeds opnieuw geschonden.

Het land verkeert in een humanitaire crisis. Zeker 700 Sudanezen kwamen om het leven door het geweld, en naar schatting zijn zo'n anderhalf miljoen mensen op de vlucht geslagen naar buurlanden. Er is een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Ook zijn er steeds meer zorgen over wetteloosheid in het land en de toename van seksueel geweld.