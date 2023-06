BKR-registratie na afronding schuldentraject van 5 jaar naar 6 maanden

Mensen die uit de schulden zijn gekomen, blijven nog maar zes maanden in het zogenoemde BKR-register staan, waarin wordt bijgehouden welke leningen mensen hebben. Nu is dat vijf jaar en dat zorgt in de praktijk voor problemen. Er kan bijvoorbeeld nog geen lening worden afgesloten en het is ook onmogelijk om een hypotheek te krijgen. Minister Schouten van Armoedebeleid wil, na aandringen van de Tweede Kamer en enkele grote steden, dat de registratie nog maar zes maanden blijft staan.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij welke leningen iemand heeft afgesloten, of er op tijd is afgelost en de rente is betaald. Het gaat niet alleen om hypotheekschulden, maar ook om afbetalingsregelingen bij winkels, een op afbetaling gekochte mobiele telefoon of creditcards. Banken controleren voor het afsluiten van een lening of een hypotheek het BKR-register en geven geen geld als iemand schulden heeft gehad.

Schone lei

Minister Schouten vindt dat mensen na een intensief schuldhulpverleningstraject snel met een schone lei moeten kunnen beginnen. Sinds begin 2023 worden inwoners van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht na hun schuldtraject al sneller verwijderd.

In juli 2022 presenteerde de minister een plan met 47 actiepunten om armoede beter te bestrijden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt dat er in 2020 ruim 600.000 mensen problematische schulden hadden. Door de energiecrisis en de stijgende prijzen zullen er nog meer in moeilijkheden komen, denkt Schouten.