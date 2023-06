Niemand kan Vingegaard volgen op steile côte: Deen pakt geel en ritzege in Dauphiné

Jonas Vingegaard heeft in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné bevestigd dat het met zijn vorm voor de Tour de France wel goed zit. De Deense kopman van Jumbo-Visma greep de macht in de heuvelachtige rit door in de finale op een korte, steile côte weg te rijden bij al zijn concurrenten. Vingegaard kwam na zijn demarrage solo aan in Salins-les-Bains, waar hij zijn zesde individuele ritzege van het seizoen vierde. De Deense Tourwinnaar nam de gele leiderstrui over van zijn landgenoot Mikkel Bjerg, die bij het opdraaien van de laatste côte onderuitging.

De kopgroep in de vijfde etappe - AFP

Na de tijdrit van gisteren, waarin Vingegaard al uitstekende zaken deed voor het algemeen klassement, stond er vandaag een heuvelrit door het Jura-gebergte op het programma. Vlak na de start ontstond er een kopgroep met daarin meesterontsnapper Thomas De Gendt (Lotto Dstny), Nils Politt (Bora-hansgrohe), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Leon Heinschke (Team DSM), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) en Jonas Gregaard (Uno-X). Het zestal reed een maximale voorsprong van 3,5 minuut bijeen, maar in de heuvelachtige finale liep die marge snel terug. Carapaz versus Vingegaard Op de laatste, tevens lastigste côte van de dag (Côte de Thésy, 3,8 kilometer en 8,8% gemiddeld) op 18 kilometer van de streep, was het Richard Carapaz (EF) die het eerst demarreerde. Vingegaard kon mee in zijn wiel, net als Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), maar de puncher moest de twee klassementsrenners al na een paar honderd meten laten gaan. Vingegaard zei voor de start nog dat hij de voorkeur geeft aan langere beklimmingen, die komend weekeinde in de Dauphiné op het programma staan. Maar ook op een korte, steile côte kan de kopman van Jumbo-Visma het verschil maken, zo bleek vandaag. Op 1,3 kilometer voor de top reed de Deen weg bij Carapaz.

