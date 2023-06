Aanklager wil Ajacied Berghuis twee duels schorsen voor slaan Twente-fan

Voor Ajax-speler Steven Berghuis dreigt een schorsing van drie duels, waarvan één voorwaardelijk, naar aanleiding van zijn slaande beweging naar een fan van FC Twente. Na afloop van de competitiewedstrijd in Enschede op 28 mei haalde Berghuis bij de spelersbus uit.

"Met zijn actie wordt het betaald voetbal en de voetbalsport in het algemeen in diskrediet gebracht. De aanklager neemt in het schikkingsvoorstel mee dat Berghuis als speler een voorbeeldfunctie heeft, maar ook dat hij werd geprovoceerd door grove beledigende uitlatingen", zegt de KNVB.

Als Berghuis de straf accepteert, mist hij de eerste drie competitiewedstrijden. De aanvaller kreeg tegen FC Twente zijn vijfde gele kaart van het seizoen, wat automatisch één duel schorsing betekent. Daar zouden er dan dus twee bij komen. Gaat Berghuis niet akkoord met het schikkingsvoorstel, dan buigt de tuchtcommissie zich over de zaak.

Ajax gaf Berghuis boete

De clubleiding van Ajax gaf Berghuis een boete voor het incident, waarbij Berghuis volgens de Twentse regionale krant Tubantia zou hebben gereageerd op een racistische opmerking die richting teamgenoot Brian Brobbey werd geuit.

Berghuis verontschuldigde zich voor zijn actie. "Ik heb spijt van mijn actie, ik had dit niet moeten doen", zei de Oranje-international. "Na elke uitwedstrijd krijgen wij bij de bus heel veel verwensingen naar ons hoofd geslingerd, terwijl wij tijd maken om handtekeningen uit te delen aan fans die daar om vragen."

"Ik ben inmiddels wel wat gewend, maar mensen denken maar alles te kunnen roepen. Mijn reactie lost niks op, dat snap ik ook. Het is niet goed, ik heb een voorbeeldfunctie als speler van Ajax", aldus Berghuis.