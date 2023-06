Nederlands kind onder slachtoffers mesaanval op speelplek Annecy

Onder de gewonden van de mesaanval in de Franse stad Annecy is een Nederlands kind. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt op een persconferentie. Een ander slachtoffer heeft de Britse nationaliteit.

Vanochtend viel een man met een mes op een speelplaats kinderen en volwassenen aan. Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie vier jonge kinderen.

De slachtoffers zijn kinderen van 22 maanden, twee en drie jaar, van wie er enkelen in levensgevaar zijn. Of dat ook geldt voor het Nederlandse kind, is niet bekend.

De man is gearresteerd en raakte daarbij gewond. Over zijn motieven is nog niets bekend.

Vakantie

"Het gaat om een Nederlandse peuter en een Britse peuter die deel uitmaken van gezinnen die daar op vakantie zijn", zegt correspondent Frank Renout op NPO Radio 1.

"Van de volwassenen raakte een gewond door het mes en een ander door politiekogels van agenten die probeerden de dader te overmeesteren."

Onderzoek

De aanvaller is een Syriër die in 2013 in Zweden kwam en daar een vluchtelingenstatus kreeg. Hij heeft geen vaste verblijfplaats en deed ook in Frankrijk een aanvraag, maar die werd niet toegekend vanwege de Zweedse status, heeft premier Borne gezegd.

De openbaar aanklager zei verder dat het onderzoek in volle gang is en dat niets duidt op terrorisme. Ook het wapengebruik van de politie wordt onderzocht.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet bevestigd of het inderdaad om een Nederlands kind gaat.