Alle vier de kinderen in levensgevaar na mesaanval Annecy, motief dader onbekend

Onder de gewonden van de mesaanval in de Franse stad Annecy is een Nederlands kind. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt op een persconferentie. Vanochtend viel een man met een mes op een speelplaats kinderen en volwassenen aan. Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie vier jonge kinderen.

De slachtoffers zijn kinderen van 22 maanden, twee en drie jaar. Volgens de openbaar aanklager verkeren alle vier de kinderen, ook het Nederlandse kind, in levensgevaar.

'Toestand uiterst fragiel'

De Franse nieuwszender BFMTV meldt dat het kind van 22 maanden Nederlands is, het kind van drie een meisje uit het Verenigd Koninkrijk. Het Nederlandse kind is een jongetje en de twee andere kinderen van twee jaar oud zijn Frans, zegt correspondent Frank Renout op NPO Radio 1.

Het jongetje is naar een ziekenhuis in Genève gebracht. De andere drie worden in het ziekenhuis in Annecy geopereerd. "Hun toestand is uiterst fragiel", zegt de openbaar aanklager.

Motieven nog onbekend

De man is gearresteerd en raakte daarbij gewond. Over zijn motieven is nog niets bekend. De dader viel aan in een park in het centrum van de stad, aan een meer dat populair is onder toeristen: Lac d'Annecy. Hij zou daarbij "in de naam van Jezus Christus" hebben geroepen.

Op videobeelden van de aanval is te zien dat de man op zoek is naar kinderen om aan te vallen. Uiteindelijk valt hij een kind aan in een kinderwagen.

Hij rende met een mes door een speeltuin en werd erna overmeesterd: