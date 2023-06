Openbaar Ministerie maakt geen extra vaart met besluit rond hoger beroep De Mos

Het Openbaar Ministerie gaat niet mee met het verzoek van de Haagse gemeenteraad om snel duidelijkheid te geven over het hoger beroep in de zaak rond Richard de Mos. Dat schrijft de hoofdofficier van het Landelijk Parket in een brief aan de gemeenteraad.

Het OM heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om te bepalen of het voorlopig hoger beroep tegen de oud-wethouder en de medeverdachten wordt doorgezet, schrijft Omroep West.

Richard De Mos werd afgelopen april door de rechtbank vrijgesproken van corruptie. De fractievoorzitter van Hart voor Den Haag had volgens het OM onder meer bevriende ondernemers geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Maar De Mos en zijn medeverdachten hebben altijd gezegd dat ze niets verkeerd hebben gedaan. De rechter sloot zich daar in april volledig bij aan.

Op 4 mei tekende het OM echter voorlopig hoger beroep aan. Daarmee kan justitie de wettelijke termijn veiligstellen die staat voor het instellen van het hoger beroep.

Onzekerheid

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de onzekerheid rond de strafzaak de stad en het stadsbestuur al te lang in zijn greep houdt en steunde eind mei een motie van de VVD die het OM opriep haast te maken met het besluit.