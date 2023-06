Rammstein onder vuur: wél optreden, géén peniskanon

Stond Lynn eind mei nog alleen, inmiddels krijgt ze bijval van verschillende vrouwen met vergelijkbare ervaringen. Een getuigenis van Youtuber Kayla Shyx werd in twee dagen tijd drieënhalf miljoen keer bekeken. Daarin praat ze in detail over een systeem van rekrutering, waarbij medewerkers van Lindemann doelbewust vrouwelijke fans uit het publiek selecteren.

Lynn zou tijdens het optreden zijn uitgenodigd in Row Zero, een exclusieve zone, naast en onder het podium, waar veelal jonge vrouwen toegang hebben tot de artiesten. Daar zouden volop alcohol en drugs worden gebruikt, waarna vrouwen, soms buiten bewustzijn, in donkere kamers worden geleid om daar seks met Lindemann te hebben.

Twee weken geleden trad de Noord-Ierse Shelby Lynn als eerste naar buiten op sociale media. Foto's toonden haar lichaam, vol met blauwe plekken, die ze naar eigen zeggen had opgelopen tijdens een Rammstein-concert in Vilnius.

Een deel van Duitsland mag dan geschokt zijn over het MeToo-schandaal rond de zanger van rockband Rammstein, de fans lijken dat allerminst. 60.000 toeschouwers kregen gisteravond in München een show als vanouds geserveerd. Hoewel, niet helemaal: "Waar is het peniskanon gebleven?!"

Sinds de onthullingen over het machtsmisbruik en de daaropvolgende mediastorm deden zo'n 2000 fans hun kaartjes voor de Rammsteinconcerten in de verkoop. Dat is minder dan 1 procent van het totaal aantal verkochte tickets. Het concert van gisteravond was het eerste van in totaal vier optredens in München, waar in totaal bijna een kwartmiljoen fans op afkomen. In juli geeft de band ook twee concerten in Groningen.

"Natuurlijk ben ik geschrokken," zegt Lena (57) in de rij bij het Olympiastadion, "maar dit soort beschuldigingen bestaat toch al decennia? De Rolling Stones, Elvis, zo kun je wel aan de gang blijven." Ook haar man, met wie ze al vaker concerten van Rammstein bezocht, snapt de ophef niet zo: "Volgens mij is iemand onschuldig zolang er niets bewezen is. Dus we zien wel. Eerst maar eens genieten van de show."

En die show krijgen ze. Ruim twee uur worden de fans getrakteerd op de bekende bombastische Rammstein-shockrock. Tijdens het nummer Puppe (Pop), gaat een kinderwagen in vlammen op en tijdens Mein Teil kookt kannibalistische kok Lindemann toetsenist Christian Lorenz in een pot boven vuur. Toch lijkt in verhouding tot eerdere concerten de rem enigszins aangetrokken.

Meest opvallend is de afwezigheid van Lindemanns roemruchte peniskanon, een mechanische buis waarmee hij op sperma gelijkend schuim het publiek in schiet. Ook is er geen Row Zero te zien. Daarop had de gemeente München nadrukkelijk aangedrongen.