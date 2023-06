Luiten verontwaardigd over samenwerking met omstreden LIV: 'Wij hebben niets te zeggen'

'We hebben niets te zeggen'

"Zeker", antwoordt Joost Luiten in het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn & Omstreken op de vraag of hij verrast was door het nieuws.

De Nederlandse golfer werd, net als de meeste van zijn collega's, pas achteraf ingelicht over de ophanden zijnde samenwerking. "Er waren zes of zeven mensen die ervan afwisten en dit van bovenaf besloten hebben. Ze zeggen altijd dat de European Tour een tour van de leden is, maar uiteindelijk hebben we dus niets te zeggen."

Ook de Canadees Mackenzie Hughes was onaangenaam verrast met de aangekondigde samenwerking: