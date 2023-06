Ook Zeeuwen krijgen compensatie voor omrijden vanwege dichte Haringvlietbrug

Mensen uit Zeeland die met het openbaar vervoer reizen en die vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug langer onderweg zijn, krijgen toch een financiële compensatie. Aanvankelijk zouden Zeeuwse reizigers zelf voor de extra kosten moeten opdraaien.

De Haringvlietbrug is vanaf morgenavond zo'n twee maanden afgesloten. Het beweegbare deel van de brug moet worden vervangen. Vanwege de afsluiting moeten busreizigers uit Zeeland, West-Brabant en Goeree-Overflakkee omreizen.

353 euro

De regeling geldt alleen voor reizigers met het openbaar vervoer. Volgens reizigersorganisatie Rover kunnen de kosten voor het omrijden oplopen tot 353 euro per maand. Rover drong daarom bij vervoerder Connexxion en de provincie Zeeland aan op een regeling voor Zeeuwen.

Rover zegt tegen Omroep Zeeland dat reizigers een vast bedrag van 12 euro per enkele reis vergoed krijgen, mits ze kunnen aantonen dat zij met de trein hebben gereisd en daarnaast kunnen aantonen dat zij in de periode voor de werkzaamheden de route minstens een keer met de bus hadden afgelegd.

Zeeuwen kunnen de compensatie aanvragen via Connexxion. Busmaatschappij Arriva, die het busvervoer in Brabant verzorgt, had al een compensatieregeling getroffen voor de Brabantse reizigers.