Rutte naar Tunesië voor migratieoverleg, ook Von der Leyen en Meloni gaan mee

Premier Mark Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Aan het gesprek met de Tunesische president Kais Saied doen ook voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Giorgia Meloni mee.

De ontmoeting gaat officieel over "een breed partnerschap" tussen de Europese Unie en Tunesië over economische samenwerking, energie en migratie.

Zowel in Europees verband als in Nederland wordt al tijden gepraat over mogelijkheden om het aantal migranten te beperken. In maart sprak Rutte met Meloni af dat ze zich zullen inzetten voor deals met Afrikaanse landen. Ze kondigden toen al aan dat ze bereid zijn samen naar Afrika te reizen.

Meloni dinsdag ook al in Tunesië

Meloni was zelf afgelopen dinsdag ook al in Tunesië. Rutte zei vorige week "dat er tekenen zijn dat de illegale migrantenstroom vanuit Tunesië naar Malta en Italië afneemt".

Vandaag is er ook in EU-verband overleg over migratie. De asielministers van de EU-landen praten in Luxemburg onder meer over een nieuwe grensprocedure, die moet gaan gelden voor alle asielzoekers die aankomen zonder identiteitspapieren en voor vluchtelingen die weinig kans maken op asiel. Op de agenda staat ook de verdeling van asielzoekers over de Europese landen.