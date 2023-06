ProRail: oorzaak storing was defect onderdeel bediening seinen en wissels

Een defect hardware-onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was de oorzaak van de treinstoring in de verkeersleidingpost in Amsterdam van afgelopen zondag en maandag, meldt ProRail.

Het onderdeel is inmiddels vervangen. "Het systeem is de afgelopen twee dagen uitgebreid getest en werkt weer", aldus de spoorbeheerder.

Tijdelijk vanuit Utrecht

Het probleem bij de Amsterdamse verkeersleiding begon zondag aan het einde van de middag. Beeldschermen vielen uit, waardoor het treinverkeer niet kon worden gemonitord.

Op maandagochtend werd een uitwijklocatie geopend in Utrecht waarmee het treinverkeer in Amsterdam tijdelijk kon worden geregeld. Het was voor het eerst dat die back-uplocatie in Utrecht werd gebruikt.

Omdat de storing is opgelost, wordt er in de nacht van vrijdag op zaterdag weer teruggekeerd naar de verkeersleidingspost in Amsterdam. Door die verhuizing is het vanaf middernacht tot zaterdagochtend vroeg niet mogelijk om treinen te rijden in de regio Amsterdam, zegt de spoorbeheerder.

De NS adviseert reizigers daarom in de nacht van vrijdag op zaterdag om alternatief vervoer te regelen of niet te reizen in de regio Amsterdam.