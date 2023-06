Liverpool heeft met wereldkampioen Mac Allister eerste versterking binnen

Het is waarschijnlijk niet de enige zomerse versterking voor het Liverpool van Jürgen Klopp, dat een teleurstellend seizoen achter de rug heeft. The Reds eindigden als vijfde in de Premier League en liepen daardoor een Champions League-ticket mis.

Liverpool heeft zijn eerste grote aanwinst van deze zomer binnen. De Engelse club neemt Alexis Mac Allister over van Brighton & Hove Albion. De 24-jarige middenvelder, die in december met Argentinië wereldkampioen werd, tekent voor vier jaar bij Liverpool.

Zestienvoudig international Mac Allister maakte tijdens het afgelopen WK in Qatar indruk in de Argentijnse ploeg, maar een transfer in de winterperiode zat er nog niet in.

112 duels voor Brighton

Sinds januari 2019 stond Mac Allister bij Brighton onder contract, maar werd eerst twee keer verhuurd aan Argentijnse clubs. Zijn debuut in de Premier League volgde ruim een jaar later alsnog in dienst van Brighton. 112 officiële duels in het shirt van Brighton verder, is hij komend seizoen dus te bewonderen in het shirt van Liverpool.

Volgens Mac Allister, die met Brighton afgelopen seizoen slechts één plaats lager dan Liverpool eindigde, komt daarmee een droom uit. "Het voelt geweldig. Ik kan niet wachten om hier aan de slag te gaan. Het is een geweldig seizoen voor mij geweest met het WK en wat we bereikt hebben met Brighton & Hove Albion."