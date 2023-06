Eurozone in kleinst mogelijke recessie beland

De economie van de eurolanden is officieel in een recessie beland. Uit cijfers van EU-statistiekbureau Eurostat blijkt dat de economie van de eurolanden voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen.

Het is vooralsnog de lichtste recessie die mogelijk is. Volgens de officiële definitie zit een economie in een recessie als de omvang van de economie twee kwartalen op rij daalt. In de eurozone daalde de economie in het vierde kwartaal minimaal met 0,1 procent en in het eerste kwartaal nog eens met 0,1 procent.

Consumenten gaven minder uit en ook bij overheden liepen de uitgaven terug. Onder meer in Nederland (-0,7), Duitsland (-0,3) en Ierland (-4,6) daalde in het eerste kwartaal de omvang van de economie. Daar tegenover staat groei in Spanje (0,5), Italië (0,6) en Portugal (1,6).

In eerdere cijfers van Eurostat werd uitgegaan van een minieme groei en leek een recessie niet aan de orde. Nieuwe cijfers die vanochtend zijn gepubliceerd laten zien dat er toch een krimp was. De werkgelegenheid in de eurozone nam afgelopen kwartaal wel toe.