BinckBank krijgt boete van half miljoen omdat beleggers te veel risico liepen

Beleggersplatform BinckBank is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beboet omdat het consumenten twee jaar lang niet genoeg toetste op kennis van beleggen. Daardoor konden klanten hun geld steken in beleggingen waar zij niet genoeg van snapten, met het risico om hun inleg kwijt te raken. Het beleggen in verkeerde producten wordt misselling genoemd.

De tekortkomingen in de klanttoetsen bij BinckBank liepen van eind 2019 tot eind 2021, meldt de AFM. BinckBank, een van de grootste beleggersinstellingen voor particulieren in het land, hanteerde slechts enkele algemene termen om de kennis van klanten als 'basis', 'algemeen' of 'vergevorderd' te definiëren. Voor wie alleen een basiskennis heeft, zijn complexe financiële producten, zoals obligaties of hefboomconstructies, veel te risicovol.

BinckBank, inmiddels overgenomen door het Deense Saxo Bank, hing een boete van 625.000 boven het hoofd. Maar omdat de AFM vond dat de beleggersbank na enige vertraging uiteindelijk goed meewerkte aan het onderzoek, werd de boete verlaagd naar 530.000 euro.