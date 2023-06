Wiersma blijft erbij: toets op scholen niet verplaatsen vanwege carnaval

De 'voortgangstoetsen' in het basisonderwijs worden niet verplaatst. Die toetsen worden volgend jaar voor het eerst in februari afgenomen en daarover was vooral in Limburg beroering ontstaan. Verschillende organisaties reageerden verbaasd op de timing, omdat de toetsen vallen in de carnavalsperiode en ook Kamerleden wilden opheldering.

Minister Dennis Wiersma antwoordt op schriftelijke vragen van D66 en CDA dat de afnameperiode in sommige jaren inderdaad overlapt met carnaval. Het volksfeest begint volgend jaar op 11 februari en op scholen meestal op 9 februari.

De toetsen moeten worden afgenomen tussen 5 en 16 februari. De minister benadrukt dat de toets dus vóór carnaval kan worden gedaan. Scholen mogen kiezen voor een digitale versie van de toets en ze kunnen (binnen de wettelijk bepaalde periode) de datum dan zelf bepalen. Volgens Wiersma kunnen ze de toets dan bijvoorbeeld 5 of 6 februari afnemen. Voor de papieren versie gelden wel vaste dagen: 6 en 7 februari.

Ongelukkige suggestie

Voor Wiersma staat voorop dat de doorstroomtoets niet plaatsvindt tijdens carnaval, maar de week ervoor of erna, afhankelijk van hoe carnaval dat jaar valt, antwoordt hij op de vragen. De minister erkent dat carnaval voor veel mensen heel belangrijk is: "Wij denken niet anders over de status van carnaval, inclusief al zijn lokale gebruiken en tradities, als immaterieel erfgoed". Wiersma noemt achteraf een suggestie vanuit zijn ministerie dat scholen carnaval dan maar moesten verplaatsen ongelukkig. Hij neemt die uitspraak terug.

De minister wijst er in zijn antwoord op dat de toets bewust naar februari is vervroegd, omdat eind maart een centraal aanmeldmoment is voor middelbare scholen. Voor de eerste twee weken van februari is gekozen na overleg met diverse partijen. "Bij de totstandkoming van de wet is geen bezwaar gemaakt tegen deze periode vanwege carnaval", schrijft Wiersma. Wel zal het tijdstip worden geëvalueerd.