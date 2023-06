Rechter: Japans verbod homohuwelijk lijkt schending grondwet

Het verbod op het homohuwelijk in Japan lijkt in te druisen tegen de grondwet. Dat heeft een Japanse rechtbank bepaald.

De uitspraak in Fukuoka is de laatste van vijf rechtszaken die in 2019 waren aangespannen door veertien koppels van hetzelfde geslacht. Zij beschuldigden de regering van een ongelijke behandeling.

Drie van de rechtbanken kwamen tot het oordeel dat het huidige beleid van Japan ongrondwettelijk is. Eén oordeelde van niet.

Maatschappelijke steun

De rechter in de Fukuoka-zaak oordeelde dat de huidige situatie waarin stellen van hetzelfde geslacht worden uitgesloten, "in een ongrondwettelijke staat verkeert".

Die uitdrukking betekent dat de rechter oordeelde dat het geen regelrechte schending van de grondwet is, maar daar wel heel dichtbij komt.

In het conservatieve Japan krijgt de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht maatschappelijk steeds meer steun. In een opiniepeiling eerder dit jaar bleek dat bijna twee derde van de Japanners voor het homohuwelijk is. Onder jongeren is de steun het hoogst, rond de 90 procent van twintigers zegt dat het gelegaliseerd moet worden.

Buitengesloten

De regeringspartij van premier Fumio Kishida is daar tegen. Vanwege het ontbreken van landelijke wetgeving zijn gemeentes zelf aan de slag gegaan. Rond de 65 procent van de Japanse bevolking woont nu in een stad of dorp waar homokoppels gebruik kunnen maken van geregistreerd partnerschap.

Het zou discriminatie moeten voorkomen bij het huren van een huis en lokale belastingvoordelen opleveren. Toch biedt het weinig bescherming.

In de praktijk mogen bedrijven en organisaties discrimineren op basis van seksualiteit. Homokoppels kunnen moeilijk hypotheken afsluiten, kinderen adopteren en in sommige gevallen worden ze zelfs buitengesloten als hun partner in het ziekenhuis ligt.