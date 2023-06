Vanavond op tv: gesneuvelde Wagner-huurlingen • STAP-regeling in Brabant • gaswinning Groningen

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Het leek zo'n mooi idee: een subsidie van 1000 euro krijgen van de overheid om je te laten bijscholen. Maar vanaf 2024 verdwijnt de STAP-regeling weer. De regeling werd misbruikt door opleiders die cursussen aanboden voor bijvoorbeeld snel rijk worden en wandelcoaching. Voor de arbeidsmarkt was het succes dus gering, maar de roep om om- en bijscholing is nog altijd groot. De provincie Brabant besloot zijn eigen regeling te treffen: Brabant Leert.

Debat gaswinning Groningen

Premier Mark Rutte kreeg er de afgelopen dagen zwaar van langs van de Tweede Kamer in het debat over de aardgaswinning in Groningen. Hij overleefde een motie van wantrouwen dankzij de coalitiepartijen. Commissaris van de koning in Groningen, René Paas, blikt in de studio terug op het debat.