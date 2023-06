Pleidooi in Kamer voor aanpak femicide: 'Weinig geleerd van moord op Hümeyra'

Stolk stond de familie van de tiener bij. "De familie wil een signaal afgeven: er mag geen tweede 'Hümeyra' meer komen." Vijf jaar later is ze niet optimistisch: "Er zou een speciale check komen bij de politie, meldingen zouden worden gekoppeld. Daar is niet veel van terechtgekomen."

De advocaat refereert daarmee aan de 16-jarige scholiere uit Rotterdam die in 2018 door haar stalker Bekir E. werd vermoord. Hümeyra deed vele meldingen maar die leidden niet tot adequaat ingrijpen van de instanties. Zo was er niet één aanpreekpunt bij de politie, maar had zij contact met vijftig verschillende agenten, stelt de regionale omroep Rijnmond .

Stolk staat als advocaat regelmatig slachtoffers en nabestaanden bij in ernstige strafzaken. Ze is daarnaast bestuurslid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (Langzs). Ze heeft tal van voorbeelden van mishandelde vrouwen die niet serieus werden genomen.

In de Tweede Kamer spreken hulpverleners, deskundigen en nabestaanden vandaag in een rondetafelgesprek met Kamerleden over femicide, ofwel vrouwenmoord. Volgens advocaat Nelleke Stolk wordt er te weinig gedaan voor vrouwen die melding maken van mishandeling of stalking. "De politiek moet een keer doorpakken. Het hele systeem faalt."

Wat is femicide?

Femicide is een andere term voor vrouwenmoord. Er is nog geen exacte definitie van femicide. Het kan gaan om vrouwen die gedood worden door hun partner of ex, maar ook om andere gevallen van vrouwen die worden gedood om hun vrouw-zijn. Bijvoorbeeld als een vrouw uit eerwraak wordt gedood of omdat ze niet langer in de prostitutie wil werken.

Jaarlijks worden er ongeveer veertig vrouwen in Nederland gedood. In meer dan de helft van de gevallen gebeurt dat door hun partner of ex-partner. In het overgrote deel van de zaken gaat het om mannen die de scheiding niet accepteren.

Advocaat Nelleke Stolk vindt femicide een goede term: "Het maakt duidelijk dat we hier een fors probleem hebben. Het gaat niet alleen om de dramatische afloop, het laat zien dat er heel veel aan voorafging."