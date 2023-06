Man valt kinderen aan met mes op Franse speelplek, enkelen in levensgevaar

In Annecy heeft een man met een mes kinderen aangevallen op een speelplaats. Bij de aanval zijn zes mensen gewond geraakt, onder wie vier kleine kinderen. Eerder sprak de Franse politie van acht gewonde kinderen.

De slachtoffers zijn kinderen van ongeveer drie jaar. Enkelen zijn in levensgevaar. De man is gearresteerd. Hij raakte daarbij gewond. Franse media melden dat het gaat om een man van begin 30 met een Syrische achtergrond. Over de motieven van de aanvaller is nog niets bekend.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin prijst op Twitter het snelle handelen van de politie. Hij reist vandaag af naar Annecy, samen met premier Borne. Franse parlementsleden hielden een minuut stilte vanwege de mesaanval.

President Macron spreekt over een "laffe aanval" en zegt dat het land in shock is: