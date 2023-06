Inspectie gaat voor 2 ton aan boetes uitdelen aan bagage-afhandelaren Schiphol

Zes bedrijven die de bagage afhandelen op Schiphol wachten boetes voor de arbeidsomstandigheden op de luchthaven. De Arbeidsinspectie had in maart opgedragen om het werk van hun bagagesjouwers direct te vergemakkelijken met machines als vacuümheffers en andere tilhulpen.

Omdat dit nog altijd niet is geregeld, wil de Arbeidsinspectie de zes bedrijven nu dwangsommen opleggen. Die bedragen in totaal 200.000 euro per maand, zo melden ingewijden aan de NOS. De inspectie meldt over de hoogte alleen dat de hoogste boete voor een van de bagage-afhandelaren 65.000 per maand zal zijn.

Bij een controle zagen inspecteurs dat de hulpmiddelen om bagage te tillen nog altijd niet aanwezig zijn. En als de hulpmiddelen wel aanwezig waren, werden ze niet gebruikt. "Deze fysieke belasting levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers", schrijft de inspectie.

