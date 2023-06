Topbowlers Oranje werken tussen bittergarnituren en recreanten aan EK-vorm

De rekken met schoenen in alle mogelijke maten staan opgesteld naast de bowlingbanen. Het is het schoeisel voor de recreant die met een bittergarnituur en een biertje in de nabijheid probeert de goten te vermijden. Jord van Weeren en Nick de Gelder laten ze links liggen. Bepakt en bezakt betreden de twee leden van de Nederlandse ploeg het bowlingcentrum in Warmond, voor een training in aanloop naar het EK in Frankrijk. Daar verdedigen zij vanaf vrijdag hun teamtitel. Als Nederlandse topbowlers beschikken Van Weeren en De Gelder over hun eigen materiaal. De schoenen, bijvoorbeeld, hebben specifieke zolen. "Voor rechtshandigen heeft de linkervoet een glijzool en de rechtervoet heeft een stroeve onderkant, zodat we niet wegglijden", legt Van Weeren uit. Ook in zijn standaardpakket: gaasjes, die hij met lijm aan zijn duim bevestigt. "Om te voorkomen dat er blaren ontstaan." Maar, geeft Van Weeren toe, écht nodig is dat niet. "Bij mij zit het tussen de oren, vandaar dat ik het altijd doe. Het is een automatisme." Mentale kracht Het is kenmerkend voor het bowlen, een sport die zich grotendeels in het hoofd afspeelt. "Kracht is niet belangrijk", stelt Van Weeren. "Het is vooral souplesse en herhaling. En het zit voor zeker 60 procent tussen de oren. Als je mentaal niet sterk bent, is het heel lastig."

Afbeelding ter illustratie - NOS

De Gelder vult aan: "Soms is het moeilijk om geconcentreerd te blijven en je hoofd erbij te houden. Het kan frustrerend zijn, als het niet lukt om de goede oplossing te vinden." De leden van de Nederlandse ploeg worden dan ook ondersteund door een mental coach. Van underdog naar topdog Vorig jaar maakten De Gelder en Van Weeren deel uit van het team dat er als underdog in slaagde de Europese titel te veroveren. "Dat was echt een unieke prestatie", zegt Van Weeren. "Om kampioen te worden, moeten 200 dingen precies goed vallen. Gedurende de hele dag. Dat is toen gebeurd. Blijkbaar, onbewust. Het is ons een beetje overkomen." Het maakt ook dat het geen vanzelfsprekendheid is dat de Nederlandse ploeg die prestatie dit jaar herhaalt. Al heeft De Gelder er veel vertrouwen uit gehaald. "We hebben laten zien dat het kan. Iedereen maakt technisch gezien kans om te winnen, en wij dus ook."

Dan ga ik daar het professionele bowlingcircuit in. En waarschijnlijk heel hard op mijn muil. Jord van Weeren over bowlen in Amerika

De realiteit is echter dat met name de bowlers uit Zweden en Finland in Europa de dienst uitmaken. Dat is niet verrassend, in de Scandinavische landen leven zij als fullprof. "Ze doen daar niets anders dan bowlen en reizen voor het bowlen", weet Van Weeren. "En wij hebben allemaal gewoon een baan", vult De Gelder aan. "Zij bowlen echt om geld te verdienen. Wij bowlen erbij, omdat we dat heel leuk vinden en ontzettend fanatiek zijn om de aller- allerbeste te worden. Dat zit toch iets anders in elkaar." Bowlingwalhalla Om ook eens een bowlingwalhalla te ervaren, is Van Weeren van plan om volgend jaar enkele maanden naar Amerika te gaan. "Dan ga ik daar het professionele bowlingcircuit in. En waarschijnlijk heel hard op mijn muil." "Je moet er niet heen gaan met het idee even je zakken te vullen. Zo werkt dat niet. Iedereen uit de hele wereld doet daar mee. Maar ik wil het proeven, meemaken en heel veel leren."

Afbeelding ter illustratie - NOS

De training van de twee EK-gangers is nog maar nauwelijks begonnen of de lampen op de baan gaan alweer uit. Een defect. Of liever gezegd: de ballen zijn zoek. Samen met een medewerkster gaat Van Weeren op zoek naar het euvel. Een pin blijkt de doorvoer van de ballen te blokkeren. "Dit kan dus eigenlijk altijd gebeuren, hè", zegt hij. "Ook op hele vervelende momenten, als het bijvoorbeeld heel spannend is en je een strike moet gooien. Dan moet je toch proberen je concentratie te houden. Dus ook dít is een goede training." Tien ballen per persoon "Ja, daar komen ze aan!", roept De Gelder als de machine de ballen stuk voor stuk begint uit te spuwen. Elke bowler van de Nederlandse ploeg beschikt over een eigen collectie ballen. "Naar het EK gaan per persoon ongeveer tien ballen mee. En die hebben allemaal een verschillende balreactie. Zo kunnen we op verschillende manieren strikes gooien." En strikes, daar grossiert De Gelder in als de technische malheur eenmaal verholpen is. Toch, benadrukt Van Weeren, moet je je niet blindstaren op dergelijke voltreffers. "Het verschil op de toernooien wordt altijd gemaakt met spares." "Op een EK of WK kan iedereen strikes gooien, anders ga je daar niet naartoe. Maar wat doe je als er één pin blijf staan, of twee. Degene die Europees kampioen wordt, maakt 95 procent van al zijn spares."