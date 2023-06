Sportminister India doet toezeggingen, worstelaars schorten maandenlang protest op

Indiase worstelaars stoppen voorlopig met actievoeren nu de sportminster heeft toegezegd beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag van de bondvoorzitter snel te onderzoeken. Het maandenlange protest vestigde niet alleen de aandacht op praktijken binnen de sport, maar ook op de invloed van de heersende partij BJP van premier Modi.

De worstelaars startten begin dit jaar een continu protest in het centrum van de hoofdstad New Delhi. Onder hen enkele olympische medaillewinnaars, die de arrestatie eisten van het voormalig hoofd van de worstelfederatie WFI, Brij Bhushan Sharan Singh. Hij wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van ongewenste intimiteiten.

Singh ontkent de beschuldigingen en een onderzoekscommissie weigerde in te grijpen. De worstelaars spraken van vriendjespolitiek, omdat veel leden van die commissie lid zijn van de BJP, waar Singh ook parlementslid voor is. Een rechter gaf hun gelijk en beval de politie de aangiftes aan te nemen.

Urenlange ontmoeting

Emoties in de zaak liepen verder op toen de betogers eind vorige maand een protestmars wilden lopen om druk te zetten op een nieuw onderzoek. Verschillende worstelaars werden opgepakt en hun kamp in Delhi werd opgebroken. Uit protest wilden de olympische kampioenen hun medailles in de Ganges gooien, maar daar zagen ze op het laatste moment van af.

Gisteren hadden de leiders van het protest een urenlange ontmoeting met de sportminister om te praten over hun grieven. Hij zegde toe dat het politieonderzoek tegen Singh voor 15 juni is afgerond. Tot die tijd zullen de worstelaars in ieder geval geen protest meer voeren.

Er werd verder gesproken over het scheppen van een veiligere omgeving voor de worstelaars, nieuw leiderschap voor de WFI en het schrappen van de aanklachten tegen de betogers vanwege de onrust. Hoewel de delegatie voorzichtig positief was na afloop, benadrukten de worstelaars ook dat het protest wordt hervat als er niet voldoende vooruitgang wordt geboekt.