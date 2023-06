Wielertalent Kooij wil 'beste sprinter ter wereld worden', maar bij welke ploeg?

Hij is pas 21 jaar, maar de wielerwereld ligt aan zijn voeten. Olav Kooij is een van de grootste sprinttalenten van zijn generatie. Maar 'het jachtluipaard van Numansdorp', zoals zijn bijnaam luidt, worstelt met een belangrijke vraag: bij welke ploeg kan hij zijn potentie het best laten zien?

Kooij wil niets liever dan "etappes winnen in grote rondes". Het is zijn voornaamste ambitie, ook deze week in de ZLM Tour. Jumbo-Visma, de ploeg waar hij tot het einde van dit jaar onder contract staat, kan hem die kans vooralsnog niet bieden, ook al is het de sterkste formatie in het peloton.

In de grote rondes gaat Jumbo-Visma vooral voor het klassement en dus niet per se voor successen in de sprint. Om toch eens te mogen starten in de Giro, Vuelta of Tour de France ligt voor Kooij een overstap naar een andere ploeg voor de hand.

Kooij heeft 'tot op zekere hoogte' geduld

"Het wel of niet rijden van een grote ronde is absoluut een factor die ik meeneem in mijn beslissing", vertelt Kooij, die de knoop binnenkort hoopt door te hakken. "Daarnaast spelen er nog wat zaken mee die bepalen hoe ik me op jonge leeftijd door kan ontwikkelen en of ik in een goede omkadering zit."

Wat dat laatste betreft, zou hij Jumbo-Visma eigenlijk niet hoeven verlaten. "Ik heb het hier ook zeer goed naar mijn zin. Het is een Nederlandse ploeg, waar ik bovendien ben opgeleid. Ze weten dat ze me ook altijd mogen bellen voor een Vuelta of een andere grote ronde, haha."