Zonder Polman verliezen handbalsters hun eerste duel als wereldkampioen

De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste van twee oefenwedstrijden tegen Duitsland nipt verloren. Het eerste duel van Oranje als regerend wereldkampioen eindigde in een 27-25 nederlaag.

Zonder vedette Estavana Polman en talent Delaila Amega, die beiden lang zijn uitgeschakeld door zwaar knieletsel, liep Nederland de hele wedstrijd achter de feiten aan. Bij rust was de stand 16-15 in Duits voordeel.

In de tweede helft liep het verschil met Duitsland, getraind door voormalig Oranje-bondscoach Henk Groener, zelfs even op naar drie doelpunten. In de slotfase kwam Nederland terug tot één doelpunt verschil, maar wist niet door te drukken.