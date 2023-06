Taiwan meldt tientallen Chinese vliegbewegingen over officieuze grens

In reactie heeft Taiwan zijn luchtverdediging geactiveerd. Vliegtuigen en marineschepen werden uitgezonden om de vliegbewegingen te monitoren en luchtafweerrakketen werden in verhoogde staat van paraatheid gebracht.

Taiwan meldt dat deze ochtend 37 Chinese vliegtuigen in de omgeving van het eiland zijn waargenomen. De toestellen staken de middellijn over die als officieuze grens geldt tussen Taiwan en China.

Hoewel China Taiwan als een afvallige provincie ziet, bleven Chinese vliegtuigen tot voorkort uit de buurt van het luchtruim dat Taiwan claimt. Dat veranderde de afgelopen jaren toen de spanningen tussen China en Taiwan opliepen. Vooral rond het bezoek van voorzitter Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kwamen Chinese vliegtuigen en schepen vaker en dichterbij dan ooit.

Ook de afgelopen week meldde Taiwan elke dag wel enkele Chinese vliegtuigen rond het eiland. Eind mei meldde Taiwan voor het laatst zoveel vliegtuigen als vandaag.

Het Chinese ministerie van Defensie heeft niet gereageerd op de berichten uit Taiwan.

Waarschuwing

China stelde zich de afgelopen dagen strijdlustig op als het over Taiwan gaat. "Bemoei je met je eigen zaken", waarschuwde de nieuwe Chinese defensieminster Li Shangfu de VS in zijn eerste toespraak, zondag op een internationale veiligheidstop in Singapore. Hij had daar eerder een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot afgehouden.

Diezelfde dag kwam het bijna tot een aanvaring tussen een Chinees en een Amerikaans marineschip in de Straat van Taiwan. Bij een gezamenlijke doorvaart van de Amerikaanse en Canadese marines voer het Chinese schip tot op 150 meter voor de Amerikaan langs.

Dat schip moest snelheid minderen om een botsing te voorkomen: