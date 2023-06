Veroordeelde moordenaar Van der Sloot onder grote media-aandacht naar de VS

Want niet alleen in de Verenigde Staten en Nederland wordt het nieuws over Van der Sloot op de voet gevolgd. Toen hij afgelopen weekend werd overgeplaatst naar een andere gevangenis in Peru, waar hij al jaren vastzit wegens moord, werd dat uitgebreid vastgelegd.

Achttien jaar na de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba wordt Joran van der Sloot vandaag uitgeleverd aan de VS. De 35-jarige Nederlander wordt daar vervolgd voor afpersing van haar ouders. Over de verdwijning zelf, waarvan hij de hoofdverdachte is gebleven, zijn in Amerika boeken, films en documentaires gemaakt. "Hij heeft destijds voor een pad gekozen waardoor hij wereldnieuws is geworden", zegt journalist Kees van der Spek.

De Peruaanse autoriteiten hebben beelden vrijgegeven van Van der Sloot die in een gevangenis in Lima aankomt. Daar wacht hij op uitlevering aan de VS waar hij terecht zal staan voor afpersing van de familie van de vermiste Natalee Holloway. - NOS

Van der Sloot deed zijn ontboezemingen aan informant Patrick van der Eem later af als stoere praat. "In mijn ogen was het zeer authentiek", zegt Van der Spek. Maar justitie op Aruba vond het bewijs niet sterk genoeg voor een nieuwe arrestatie.

Natalee Holloway is nooit teruggevonden. Van der Sloot verklaarde voor verborgen camera's dat ze was gaan "trillen" en bewusteloos was geraakt na een avond stappen. Daarna heeft hij haar "bij de mangroves gezet" en een vriend "met een bootje" gebeld. Die noemde het "een groot probleem", maar zou het hebben opgelost.

Moeder Beth Holloway beschreef in interviews en documentaires haar radeloosheid. "De ergste nachtmerrie van elke ouder is mijn werkelijkheid geworden."

"Het fascineert me wel", zegt Van der Spek over alle ontwikkelingen rond Van der Sloot. Hij maakte in 2008 samen met Peter R. de Vries de Emmy-winnende tv-uitzending over de beruchte Nederlander. Daarin liet Van der Sloot tegenover een informant blijken dat hij wel degelijk betrokken was bij de verdwijning van Holloway, terwijl hij dat tot dan toe steeds had ontkend.

Joran van der Sloot, lang verdacht maar nooit veroordeeld in de zaak Holloway. Hij zit nu vast in Peru voor moord en wordt uitgeleverd aan de VS waar hij terecht zal staan voor afpersing van de familie van Natalee Holloway. - NOS

De programmamaker denkt niet dat de destijds 17-jarige Van der Sloot Holloway heeft vermoord. "Joran had daar geen motief voor. Hij was in paniek en zat met dat lichaam. Dat hij daar zo goed mee weg is gekomen, heeft hem denk ik een soort onaantastbaarheid gegeven."

Aanvankelijk verkondigde Van der Sloot in het openbaar steeds zijn onschuld. Maar na de publicatie van zijn gesprekken met informant Van der Eem volgde een stroom aan uiteenlopende alternatieve lezingen van wat er zou zijn gebeurd. Zo beweerde hij in een interview met Fox News dat hij de dronken Holloway had "verkocht" aan een man die haar naar Venezuela had gebracht. "Overal heeft hij wat anders zitten roepen in de hoop dat men dacht: dat verhaal tegen Patrick van der Eem zal ook niet waar zijn", zegt Van der Spek.

In 2010 maakte Van der Sloot aanspraak op de 250.000 dollar die was uitgeloofd voor de vondst van Holloway. In ruil voor een aanbetaling zou hij vertellen waar haar lichaam was. "Hij beweerde toen dat zijn vader het lichaam had verstopt in het fundament van een gebouw. Daarna stuurde hij vanuit Peru de advocaat van Beth Holloway een mailtje dat hij ze had gefopt", zegt Van der Spek. "Wat een lul."

Moord in Peru

Dezelfde maand nog kwam Van der Sloot in aanraking met de politie in Peru. Precies vijf jaar na de verdwijning van Holloway vermoordde hij de 21-jarige Peruaanse student Stephany Flores in een hotel. Hij werd daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar .

Nu levert Peru de Nederlander dus uit aan de VS. Als hij daar schuldig wordt bevonden aan oplichting kan hij een celstraf krijgen oplopend tot 50 jaar. Ook moet hij eerst zijn nog resterende straf in Peru uitzitten.