Kinderboek Twente-veteranen Wout & Maud: 'Besef dat ik bevoorrecht was als man'

Ze kwamen uit bij Annemarie van der Eem, die ze overlaadden met input over hoe zij respectievelijk als 11- en 13-jarige waren. Want de hoofdpersonen in het boek Wout & Maud zijn gebaseerd op hun eigen karakters.

Zo gezegd, zo gedaan. Begin 2022 gingen Brama en Roetgering voor het eerst bij elkaar zitten om te praten over het maken van een kinderboek. Ze besloten alles zelf te regelen, ook het uitgeven van het boek. Alleen voor het schrijven zochten ze hulp. "Anders was het een heel dun boek geworden", lacht Brama.

Een langgekoesterde droom was een boek maken niet voor de 36-jarige Brama, die zondag na de laatste play-offwedstrijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. "Het kwam eigenlijk uit het niks", zegt hij dinsdagavond in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. "Maar het klonk heel leuk."

Roetgering: "Maar die liggen er niet dik bovenop." Brama vult aan: "Het boek is geschreven voor kinderen van 7 tot 13 jaar. Die kinderen moeten op een hele vrijblijvende manier in aanraking komen met deze maatschappelijke thema's. Als je daar te belerend over gaat doen, hebben ze niet meer het idee dat je een boek aan het lezen bent."

'Voetbalkleedkamer magisch'

De maatschappelijke thema's waar Brama en Roetgering het over hebben zijn inclusiviteit, diversiteit en homo-acceptatie in de voetballerij. "Mijn weg naar de top is totaal anders geweest dan die van Wout", aldus de 30-jarige Roetgering.

Toen Brama over de weg naar de top van zijn vrouwelijke collega-voetballer hoorde, schrok hij daarvan. "Ik besefte nog meer hoe bevoorrecht ik ben als man. De voetbalkleedkamer is iets magisch voor mij, maar Maud heeft die sociale ontwikkeling in de kleedkamer tot haar 15de niet meegemaakt. Als enige vrouw in een mannenteam zit je alleen in de kleedkamer na de wedstrijd, je moet alleen douchen."

Tegelijkertijd weet Roetgering ook dat die situatie voor meisjes de afgelopen jaren wel is veranderd. "Ik was het eerste meisje op de plaatselijke club. Dan maak je andere verhalen mee dan de meisjes die nu de eredivisie instromen."