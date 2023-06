Nuggets weer op voorsprong in NBA Finals, Jokic en Murray schrijven geschiedenis

Het was nooit eerder vertoond in de NBA: twee spelers in één team met een triple double en minimaal dertig punten in dezelfde wedstrijd. Nikola Jokic en Jamal Murray bereikten die mijlpaal namens Denver Nuggets, voor het eerst sinds die statistieken in de Amerikaanse basketbalcompetitie worden bijgehouden.

Ze hadden het moment ook nog eens voor de Finals bewaard. De Nuggets versloegen Miami Heat met 109-94 en staan daardoor weer op voorsprong (2-1) in de best-of-7-serie.

"Dit was met afstand hun beste prestatie als duo in hun zeven jaar samen", aldus coach Michael Malone van de Nuggets.

Bij een triple double haalt een speler op drie onderdelen de dubbele cijfers, doorgaans zijn dat meer dan tien punten, rebounds en assists. Jokic eindigde met 32 punten, 21 rebounds en 10 assists, Murray met 34 punten, 10 rebounds en 10 assists. De laatste assist van Murray viel negen seconden voor het einde.

Haslem de oudste ooit

Op dat moment werd er overigens nog een record neergezet. Miami-boegbeeld Udonis Haslem - vrijdag wordt hij 43 - werd de oudste speler ooit binnen de lijnen in de NBA Finals.

De wedstrijd was toen allang gespeeld. De Nuggets heersten, na de ongelukkige nederlaag in het tweede duel. Waarin Murray in extremis met een driepunter gelijk dacht te maken, maar zijn inzet via de ring weer terug het veld in zag stuiteren.

Jokic wilde net te lang stilstaan bij de unieke prestatie die hij samen met Murray had geleverd. "Ik ben vooral gewoon blij dat we de wedstrijd hebben gewonnen."