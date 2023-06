Wekdienst 8/6: Biden en Sunak praten over Oekraïne • Joran van der Sloot uitgeleverd

We beginnen met het weer: vandaag is er volop zon en blijft het droog, Van 18 graden aan de kust tot 27 graden landinwaarts. Richting het weekend blijft het droog en kan de temperatuur oplopen tot 30 graden.

Goedemorgen! De Britse premier Sunak gaat op bezoek bij Joe Biden in de VS en Joran van der Sloot wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Britse premier Rishi Sunak spreekt de Amerikaanse president Joe Biden op de tweede dag van zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De twee zullen onder meer praten over militaire steun aan Oekraïne.

FC Twente en Sparta Rotterdam treffen elkaar in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Om 20.00 uur wordt de strijd om een ticket voor de tweede voorronde voor de Conference League afgetrapt in Rotterdam. Op 11 juni volgt de returnwedstrijd in Enschede.

Joran van der Sloot wordt door Peru uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Van der Sloot is in de VS aangeklaagd voor fraude en afpersing in de verdwijningszaak van Natalee Holloway.

Wat heb je gemist?

Premier Mark Rutte kreeg er de afgelopen twee dagen flink van langs van de Tweede Kamer in het debat over de aardgaswinning in Groningen, maar een motie van wantrouwen heeft het gisteravond niet gehaald. Op de SGP na steunde de voltallige oppositie de motie, maar de coalitiepartijen hielden hem in het zadel.

Rutte betoonde in het debat boosheid en schaamte en gaf toe dat hij eerder had kunnen ingrijpen. Maar aftreden overwoog hij niet: "Mijn absolute overtuiging is dat ik onderdeel wil zijn van de weg voorwaarts."

Groningers die aardbevingsschade hebben, krijgen sneller hun geld, beloofde staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw in het debat. Zo hoeven mensen met minder dan 40.000 euro aan schade niet meer allerlei inspecties te laten doen. Verder wil de staatssecretaris taskforces in het leven roepen voor ingewikkelde gevallen.

Ander nieuws uit de nacht:

Amerikaanse media: Trump onderwerp van strafrechtelijk onderzoek: Trump wordt onderzocht omdat geheime documenten meenam uit het Witte Huis, en probeerde te voorkomen dat ze werden gevonden. Ook Trumps voormalig adviseur Steve Bannon wordt binnenkort gedagvaard, voor zijn rol in de Capitoolbestorming.

CBS: bijna drie op de tien Nederlanders bezorgd over financiën: De zorgen onder jongvolwassenen en alleenstaanden met kinderen is het hoogst. De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne dragen vooral daaraan bij.

Trein richting Amsterdam geëvacueerd wegens brand in Oostenrijkse tunnel: 150 passagiers werden in Tirol uit de internationale trein gehaald. Een bovenleiding viel gisteravond rond 21.00 uur op de trein waardoor brand uitbrak in de tunnel.

En dan nog dit:

Een paar pogingen om hem te vangen mislukten, maar uiteindelijk kreeg de brandweer een ontsnapte zeearend toch te pakken. Daar was wel een verdovingsgeweer voor nodig. De zeearend is verzwakt en leek last te hebben van een vleugel.