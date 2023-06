Australië wil wet invoeren die gebruik nazisymbolen strafbaar stelt

De Australische regering wil een wet invoeren die het gebruik van nazisymbolen strafbaar stelt. Onder meer het laten zien van swastika's op kleding, vlaggen en armbanden moet daarmee verboden worden. Ook online zou het symbool niet meer mogen worden gebruikt, dat geldt eveneens voor het SS-logo.

Volgens de procureur-generaal is extreemrechts geweld in het land toegenomen en worden neonazigroepen steeds zichtbaarder. "Deze symbolen horen niet thuis in Australië", stelt het OM.

Op het gebruik van nazisymboliek komt onder de nieuwe wet een maximum celstraf van 12 maanden te staan. Onder de wet wordt ook de handel in nazi-voorwerpen verboden. Het parlement moet zich hier nog wel over uitspreken.

Hitlergroet

Een landelijk verbod op het brengen van de Hitlergroet komt er overigens niet; provincies en lokale overheden kunnen volgens de openbaar aanklager een dergelijk verbod beter handhaven. Australische overheid zal zowel op straat en online gaan controleren.

Er geldt wel een uitzondering voor het artistiek, academisch of religieus gebruik voor swastika's. Onder meer het Hindoeïsme en Boeddhisme maken gebruik van het hakenkruis in hun symboliek.