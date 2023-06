Amerikaanse media: Trump onderwerp van strafrechtelijk onderzoek

Federale aanklagers hebben voormalig president Donald Trump per brief laten weten dat hij onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek. Dat melden verschillende Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen.

Volgens nieuwssite Politico duidt dit erop dat speciaal aanklager Jack Smith op het punt staat een aanklacht in te dienen in zijn onderzoek naar Trump. Eerder deze week hadden advocaten van Trump al contact met het ministerie van Justitie.

De oud-president wordt momenteel onderzocht omdat hij geclassificeerde documenten uit het Witte Huis meenam naar zijn privéverblijven. Daarnaast probeerde hij te verhinderen dat de autoriteiten de documenten zouden vinden.

In augustus vorig jaar haalden federale autoriteiten zo'n 13.000 documenten weg van het privélandgoed van Trump. Ongeveer honderd van die stukken waren aangemerkt als geheim. Volgens Trump had hij de classificatie van de documenten gehaald in zijn tijd als president, maar voor die bewering heeft hij nooit bewijs geleverd.

'Bannon gedagvaard'

Steve Bannon, voormalig topadviseur van de Amerikaanse oud-president Trump, zou daarnaast vandaag gedagvaard in een zaak die draait rond de bestorming van het Capitool in 2021. Dat meldt NBC News.

De dagvaarding zou in mei al zijn verstuurd door een federale rechtbank in Washington en heeft volgens NBC eveneens te maken met het werk van Smith. Die laatste houdt toezicht op de justitiële onderzoeken naar Trump.

Het onderzoek richt zich op welke rol Trump speelde bij de gebeurtenissen rond de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw door Trum-aanhangers.

Bannon werd eerder al schuldig bevonden aan 'minachting van het Congres'. Hij weigerde namelijk te verschijnen voor de parlementscommissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzocht. Bannon kreeg een maandenlange celstraf opgelegd.