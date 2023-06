Gewonde bij explosie bij woning in zuidoosten van Rotterdam

Bij een explosie bij een woning in Rotterdam is gisteravond een gewonde gevallen. De explosie vond rond 23.00 uur plaats aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van de stad.

De politie meldt op Twitter dat de bewoner lichtgewond raakte. Verder ligt het glas van het pand eruit. Onduidelijk is nog wat voor explosief is gebruikt. Ambulance, brandweer en politie waren na de explosie bij de woning aanwezig.

Het is al langere tijd onrustig in Rotterdam. De stad kampt al maanden met nachtelijke explosies en achtergelaten explosieven bij woningen en winkels. De ontploffingen houden waarschijnlijk verband met ruzies tussen rivaliserende drugsbendes.

In april zei burgemeester Aboutaleb dat de toename waarschijnlijk te maken heeft met de strengere aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse havens. Volgens Aboutaleb worden zoveel ladingen onderschept dat drugscriminelen elkaar verwijten maken als ladingen verdwijnen.