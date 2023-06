Trein richting Amsterdam geëvacueerd wegens brand in Oostenrijkse tunnel

De Oostenrijkse hulpdiensten hebben honderden passagiers uit een internationale nachttrein naar Amsterdam moeten evacueren vanwege een brand in een tunnel. De trein, een Nightjet, had via Hamburg naar Amsterdam moeten rijden.

ORF meldt dat er 370 passagiers in de trein zaten. Volgens de omroep liepen 25 inzittenden lichte verwondingen op.

De brand brak volgens media rond 21.00 uur uit in de Terfnertunnel in de regio Tirol. De brandweer rukte massaal uit en leidde de inzittenden weg. De passagiers werden opgevangen in tenten tot ze met bussen konden worden weggebracht. Of er Nederlanders aan boord waren is onduidelijk.

Het Oostenrijkse vervoersbedrijf ÖBB zegt tegen ORF dat het niet lukt om de passagiers vandaag nog naar Amsterdam of Hamburg te brengen. Voor de gestrande passagiers wordt een slaapplaats geregeld.

De brand zou veroorzaakt zijn door een beschadigde bovenleiding. Die zou op een treinstel zijn gevallen waarin auto's werden vervoerd. De tunnel blijft voorlopig dicht.