Droomseizoen basketballers ZZ Leiden duurt voort: ook finale BNXT League

De basketballers van ZZ Leiden hebben voor het tweede jaar op rij de finale bereikt van de BNXT League. De titelhouder deed dat door ook de thuiswedstrijd tegen Charleroi te winnen: 71-58. Het heenduel was in 67-86 geëindigd.

Leiden is bezig aan een droomseizoen, want de Nederlandse titel en de Nederlandse beker werden al in de wacht gesleept. In de finale van de BNXT League, een competitie met Belgische en Nederlandse clubs, wacht Oostende, dat Hasselt uitschakelde.

Luuk van Bree was tegen Charleroi topscorer voor Leiden met 13 punten, gevolgd door David Collins met 12 punten.