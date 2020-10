Weer grote drugsvangst marine in Caribisch gebied

De Zr. Ms. Groningen van de Koninklijke Marine heeft weer een grote drugsvangst gedaan in het Caribisch gebied. Er werden twee drugstransporten onderschept. In een maand tijd zijn nu al vijf transporten tegengehouden en is ongeveer drie ton drugs in beslag genomen.

Afgelopen zaterdag onderschepte het marineschip bijna 300 kilo drugs. Dat was slechts een deel van de lading, want de smokkelaars wisten alle drugs overboord te gooien toen ze gespot werden door een helikopter van een Brits marineschip. 284 kilo werd nog opgevist. De drie verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht.

Maandag werd, in samenwerking met het Engelse marineschip, ruim 1700 kilo cocaïne en bijna 30 kilo crystal meth gevonden op een go fast: een zeer snel type speedboot dat vaak door smokkelaars wordt gebruikt.