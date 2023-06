Eekhoff klokt snelste tijd in proloog ZLM Tour, Kooij derde op één seconde

Alexander Edmondson, die er ook één seconde langer over deed dan de tijdritwinnaar, kwam op de tweede plaats terecht. Voor Eekhoff (25) is het zijn eerste profoverwinning. Vanzelfsprekend is hij nu ook leider in het klassement.

Nils Eekhoff heeft de proloog van de eerste etappe in de ZLM Tour gewonnen. De Nederlander van de DSM-ploeg verwees Olav Kooij, die slechts één seconde toegaf, in het Zeeuwse Heinkenszand naar de derde plek.

Eekhoff jakkerde met een gemiddelde van meer dan 53 kilometer per uur over het ruim 6,5 kilometerlange parcours en finishte in een tijd van 7 minuten en 27 seconden.

Kooij favoriet

Kooij won de ZLM Tour vorig jaar en is ook dit keer een van de topfavorieten in de vijfdaagse sprinterskoers. Sam Welsford, die op voorhand de grootste concurrent van Kooij is, werd op vier seconden van de winnaar vijfde.