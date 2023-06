West Ham trekt povere Conference League-finale naar zich toe in slotfase

Het is het derde Europese succes voor de club uit Londen, die in 1961 met de latere Engelse WK-helden Bobby Moore en Geoff Hurst de Europa Cup voor bekerwinnaars op zijn naam schreef en in 1999 de Intertoto Cup won.

In de halve finales was West Ham nog te sterk voor AZ.

Op een schotje van West Ham-sterkhouder Declan Rice en een kopballetje van Fiorentina-verdediger Nikola Milenkovic na kende de finale in de Eden Aréna, de eerste officiële ontmoeting tussen beide ploegen, aanvankelijk weinig hoogtepunten.

Biraghi wordt bekogeld

De meeste spelers leken vooral te worstelen met flink veel wedstrijdspanning, die ze er dan weer niet van weerhield om af en toe met Knollsy-waardige intensiteit de onderlinge duels aan te gaan.

De eerste helft werd niet alleen ontsierd door het bedenkelijke niveau, maar ook door het gedrag van de supporters van West Ham. Met regelmaat gooiden ze voorwerpen op het veld en op een gegeven moment werd Cristiano Biraghi op het hoofd geraakt door een plastic beker.