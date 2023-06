Mexicaanse president kondigt onderzoek aan naar 'executies' door militairen

Er gaan al langer verhalen over Mexicaanse militairen die zich misdragen en burgers doodschieten. Maar nu beelden zijn opgedoken van een 'executie' van vijf burgers komt de president van het land in actie. Hij noemt de moorden ontoelaatbaar en heeft een onderzoek aangekondigd.

Het optreden van de militairen gebeurde half mei in Nuevo Laredo, in de noordelijke staat Tamaulipas. Op beelden is te zien dat vijf mannen door militairen uit een auto worden gesleurd die kort daarvoor gecrasht was tegen een muur. Ze worden ontwapend, geschopt en tegen een muur gedrukt. De executie zelf is niet te zien, maar later zijn de mannen dood.

In het vervolg van de video lopen de soldaten rustig rond. Eén van de militairen pakt wapens en legt die bij de lichamen van de doden. Vermoedelijk moest dat het laten lijken alsof de burgers op het moment dat ze werden doodgeschoten nog gewapend waren. Hij gebruikt een tas als handschoen om te voorkomen dat zijn vingerafdrukken op de wapens komen.