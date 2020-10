Debutant Zahavi gidst PSV met goal en assist naar groepsfase Europa League

Zahavi zette in de 22ste minuut bij de tweede paal succesvol zijn hoofd tegen een voorzet van Donyell Malen: 0-1. Drie minuten eerder had hij ook al de paal geraakt uit een voorzet van Ryan Thomas, die daarna overigens direct gewisseld moest worden vanwege een enkelblessure.

Hij zou een doelpuntenmachine zijn, met indrukwekkende statistieken voor club en land. De verwachtingen rond Eran Zahavi waren hooggespannen en in zijn eerste wedstrijd voor PSV maakte de spits ze ook gelijk waar.

Een halve minuut voor het eindsignaal haalde PSV-trainer Roger Schmidt Zahavi naar de kant. Normaal gesproken zou dat een publiekswissel heten, ware het niet dat de tribunes in Trondheim leeg waren. De spits werd vervangen door Noni Madueke.

Tien minuten voor tijd kreeg Rosenborg via Erlend Dahl Reitan een goede kans de spanning terug te brengen, maar de Noorse rechtsback schoot over.

Vier minuten later kreeg Zahavi alsnog een assist op zijn naam. De spits werd gevonden door Cody Gakpo, gaf de bal weer terug aan de buitenspeler en zag die afdrukken voor de 0-2.

De 33-jarige Israëliër bleef actief, met een schot hoog over voor rust en twee gevaarlijkere pogingen kort na de onderbreking. Ook zette Zahavi aanvalsmaatje Malen vrij voor de doelman van Rosenborg, maar die bracht redding.

Schmidt over Zahavi: 'Zijn enorme eerzucht straalt af op de ploeg' - NOS

Schmidt sprak van een "geweldige start" voor Zahavi. "Natuurlijk maakt hij veel doelpunten, maar Eran is ook een echte teamspeler. Hij is enorm eerzuchtig en dat straalt af op de ploeg. Hij wil altijd winnen, wil altijd scoren."

"Ook Donyell (Malen) heeft hard gewerkt voor het team", vervolgde Schmidt. "Die twee hadden een goede klik."

Loting groepsfase

PSV hoort vrijdagmiddag wie de tegenstanders worden in de groepsfase. Om 13.00 uur begint de loting in Nyon. Ook AZ en Feyenoord gaan daar in de koker.