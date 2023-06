Pence haalt uit naar Trump bij aftrap presidentscampagne

Voormalig vicepresident van de Verenigde Staten Mike Pence heeft zich bij de aftrap van zijn campagne voor de presidentverkiezingen afgezet tegen Donald Trump, onder wie hij diende. Pence stelde dat Trump zichzelf boven de Grondwet plaatst.

De aftrap vond plaats in een buitenwijk van Des Moines, in de staat Iowa. Pence sprak over de nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, waarbij de Democraat Joe Biden de zittende Republikein Donald Trump versloeg. Trump vroeg toen aan Pence om de uitslag niet goed te keuren.

"Ik geloof dat iedereen die zichzelf boven de Grondwet plaatst, nooit president van de Verenigde Staten mag worden", zei Pence vandaag. "En iedereen die iemand anders vraagt om hem boven de Grondwet te plaatsen, mag nooit meer president van de Verenigde Staten worden."

'Afstand van conservatieve waarden'

Pence was op 6 januari 2021 aanwezig in het Amerikaanse Capitool om de verkiezingsuitslag goed te keuren, toen dat werd bestormd. Trump bracht op die dag de familie van Pence "en iedereen in het Capitool in gevaar", stelde de voormalig vicepresident.

Ook beschuldigde Pence Trump ervan dat hij afstand heeft genomen van de conservatieve waarden waar hij eerder voor stond, onder andere op het gebied van abortus. Pence steunt een nationaal verbod op abortus en vindt dat Trump hier niet meer voldoende prioriteit aan geeft.