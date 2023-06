Nog nooit vertoond: reclamespotje van de SGP op televisie

Kort voor het NOS Journaal van 18.00 uur was er vandaag een heuse primeur te zien op NPO 1: voor het eerst in de geschiedenis werd in de Zendtijd voor Politieke Partijen een spotje uitgezonden van de SGP. Het geeft aan hoe de opvattingen van de streng christelijke partij over het gebruik van massamedia veranderd zijn, want dit was lang ondenkbaar.

Partijvoorzitter Dick van Meeuwen zei eerder dit jaar in het Reformatorisch Dagblad dat de stap past in het mediabeleid dat de partij al langer voert. "Het ligt in het verlengde van onze missie om de breedte van de samenleving te bereiken met onze boodschap."

De Zendtijd voor Politieke Partijen bestaat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw op televisie, toen dat medium in Nederland werd geïntroduceerd. Kleurentelevisie was nog ver weg, het beeld was zwart-wit.

De meeste partijen verwelkomden die mogelijkheid om hun standpunten zo duidelijk mogelijk over het voetlicht te brengen, maar niet de SGP. In de reformatorische kerken waar de achterban op zondag naartoe ging werd de televisie vaak gezien als een uitvinding van de duivel. Nog steeds hebben veel stemmers op de partij om religieuze redenen geen 'kijkkast' in huis.

Wegduiken voor camera

In de loop der jaren werd de afwijzing wel wat minder principieel. In een ver verleden doken politici van de SGP nog wel eens weg als ze op of rond het Binnenhof een televisiecamera ontwaarden. Maar de vorige partijleider, wijlen Bas van der Vlies, stond televisieverslaggevers al vriendelijk te woord. Zolang hij ze maar 'toevallig' tegen het lijf liep.

Op verzoek meewerken aan een uitzending bleef lang uit den boze. Door mee te doen zou de partij indirect het tv-gebruik goedkeuren. Het zou voor de achterban drempelverlagend kunnen werken om ook een toestel aan te schaffen.

In 2005 beëindigde de SGP formeel de "absolute boycothouding" tegenover radio en televisie. "Doe je niet mee aan radio en tv, dan kom je ook in kranten minder aan bod. Daarmee doe je jezelf tekort", legde fractievoorlichter Menno de Bruyne toen uit. Maar eigen zendtijd op televisie, dat bleef een brug te ver. Tot vandaag.

In het filmpje van een paar minuten vertelt partijleider Van der Staaij, begeleid door moderne graphics, hoe zijn ideale Nederland eruit ziet.

Ook op YouTube

Anno 2023 is de Staatkundig Gereformeerde Partij zeer actief op internet, Facebook, Twitter en Instagram. Op YouTube verschijnt regelmatig een programma onder de titel Studio SGP. Leden en sympathisanten hebben bijna allemaal een computer in huis. De introductie van internet verliep onder SGP'ers een stuk geruislozer dan die van de televisie destijds.

Kees van der Staaij schuift soms wel eens aan in talkshows en stuurt de leden met kerst een filmpje van zijn gezin, zingend rond de piano; Komt allen Tezamen.

Het blijven bedanken voor de Zendtijd voor Politieke Partij zou in dat verband wel vreemd zijn, erkent de partijtop. Al is er nog wel een grens: als de SGP is ingeroosterd om op zondag uit te zenden, laat ze haar beurt voorbijgaan.