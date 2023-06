Buikoperatie paus Franciscus zonder complicaties verlopen

De buikoperatie van paus Franciscus is vandaag zonder complicaties verlopen, meldt het Vaticaan. De paus blijft waarschijnlijk nog meerdere dagen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome.

De paus werd volgens het Vaticaan geopereerd aan de buikwand. De operatie zou drie uur hebben geduurd. Inmiddels ligt de paus weer op zijn privékamer, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. Om te kunnen herstellen, houdt hij de komende elf dagen geen audiënties.

Eerder vandaag hield Franciscus nog zijn wekelijkse audiëntie. Vervolgens reed hij onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis.

Eerder last van buik

De paus onderging in 2021 al een darmoperatie waarbij een deel van zijn dikke darm werd verwijderd. Hij heeft last van diverticulitis, een aandoening die vaker voorkomt bij oudere mensen. Hierbij ontstaan er uitstulpingen in de wand van de dikke darm, wat soms leidt tot ontstekingen.

Begin dit jaar zei de paus al tegen persbureau AP dat de aandoening terug was. "Ik kan morgen doodgaan, maar het is onder controle. Ik ben in goede gezondheid," grapte hij.