Vriendin van vrijgelaten Belarussische actievoerder krijgt ook amnestie

De Belarussische president Loekasjenko heeft een vrouw gratie verleend die twee jaar geleden werd gearresteerd nadat het vliegtuig waarin zij en haar vriend zaten, met een smoes was gedwongen om in Belarus te landen in plaats van in Litouwen. Ze zat een straf van zes jaar uit voor opruiing.

De Russische Sofia Sapega is teruggevlogen naar de oostelijk gelegen Russische provincie Primorsky, waar ze overgedragen werd aan de plaatselijke autoriteiten. Volgens het Russische persbureau Belta was Sapega blij met haar vrijlating.

Sapega was in mei 2021 met haar vriend, de kritische Belarussische journalist Roman Protasevitsj per vliegtuig onderweg van Athene naar Vilnius in Litouwen. Boven Belarus werd het toestel ineens gedwongen om te landen in Minsk.

Positief over Loekasjenko

Daar werden de twee opgepakt en niet veel later veroordeeld, onder meer voor het beramen van een coup in Belarus. Protasevitsj werd vorige maand vrijgelaten, nadat hij zich in het openbaar had gedistantieerd van zijn oppositieverleden en zich positief had uitgelaten over president Loekasjenko.

Aangenomen wordt dat Protasevitsj' gedwongen is tot zijn aanhankelijkheidsbetuiging aan het regime. In 2019 was hij Belarus juist ontvlucht en runde hij vanuit Polen een Telegram-kanaal waarop video's en boodschappen werden gedeeld over de gewelddadige wijze waarop het Belarussische regime de massale protesten in het land onderdrukte.

In elk geval is de vrijheid van Sapega en Protasevitsj beperkt en mogen ze bijvoorbeeld niet naar het buitenland